Страстный гетман: история запретной любви Ивана Мазепы с его крестницей Мотрей

Иван Мазепа / © Getty Images

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Гетман Иван Мазепа был одаренной натурой. Государственный деятель, тонкий дипломат, большой книголюб, знаток многих языков и культур — все это гармонично сочеталось в нем. Не влюбиться в такого человека было просто невозможно.

В 1707 году французский дипломат в Варшаве Францис Бонак писал: «Как я слышал, гетман Мазепа, вне других своих примет, привлекает легко к себе своим волшебством женщин, как хочет этого».

ТСН.ua пишет об истории запоздалой любви гетмана к Мотре Кочубей.

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Что известно о Мотре Кочубее

В 1688 году родилась Мотря Кочубей в роскошном имении Кочубеев в Диканьке — в семье генерального судьи Василия Кочубея. Была самой младшей в семье. Крестным отцом девушки стал сам гетман Иван Мазепа.

История романтических отношений Мазепы и Мотри Кочубей

Любовь Мотри и Ивана Мазепы началась, когда девушке было 16, а мужчине — 65 лет. В то время украинское духовенство считало, что невесте должно быть не менее 12 лет, чтобы вступить в брак. Поэтому ребенком для отношений Мотря не считалась, сообщает «Тропами истории».

В то время Иван Мазепа был вдовцем (в 1702 году умерла его жена Анна Фридрикевич), имел большое состояние, власть, острый ум, что, очевидно, покорило девушку.

Кроме того, в год любовной истории с Мотрею (1704) Мазепа достиг пика своего успеха, осуществлялась мечта — одна из самых заветных гетмана — возвращение Правобережья и установление там гетманской власти.

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Естественно, Кочубеи были против такового союза дочери.

Портрет Ивана Мазепы / © Getty Images

Гетман даже ссылал сватов к Кочубеям, но ему отказали. Ибо отношения крестного отца с крестницей — грех. Кочубей мог бы закрыть глаза на официальные статусы, видя искреннюю любовь, но его жена подняла шум и называла Мазепу едва ли не извращенцем, а дочь блудницей, запретив ей даже видеться с гетманом.

Впрочем, Мотре было безразлично — она убежала к Мазепе, однако он тут же отправил любимую обратно к родителям. Девственницей. «Иначе поступить не мог, потому что Кочубеи по всему миру разгласили бы: взял же у нас дочь насилием и держит у себя вместо наложницы», — писал он в своем письме.

«Моя сердечно кохана Мотрононько! — пишет в одном из своих любовных писем Мазепа. — Поклон мій віддаю вашій милості, моє серденько, а при поклоні посилаю вашій милості гостинця книжечку і обручик діамантовий, прошу теє вдячно прийняти, а мене в любові своїй неодмінно ховати, нім, дасть Бог, з ліпшим привітаю, а за тим цілую уста коралевії, ручки біленькі і всі членики тільця твого біленького, моя любенько коханая».

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Харитон Шустов «Иван Мазепа и Мотря Кочубеевна», 1890 год Фото: rodovid.org

«Моє серце коханеє! Сама знаєш, як я сердечно, шалено люблю Вашу милість; ще нікого на світі не любив так; моє б то щастя і радість, щоб нехай їхала та жила у мене, тільки ж я уважав, який кінець цього може бути, а особливо при такій злості та заїлості твоїх родичів; прошу, моя любенько, не міняйся ні в чому, оскільки неоднократ слово своє і рученьку дала, а я взаємно, коли живий буду, тебе не забуду», — из писем Мазепы к Мотре.

Неожиданно начавшись роман Мазепы и Мотри так же внезапно закончился. Девушка, несмотря на переписку, остыла к Ивану Степановичу.

“Спомни тільки на свої слова, спомни на свою присягу. Спомни на свої рученьки, котрії мені не наоднократ давала, що до смерті любити обіцяла«, — вспоминал он ей.

В 1707 году Мотря Кочубей вышла замуж за доверенного человека Мазепы — Семена Чуйкевича, который в 1709 году стал на сторону гетмана и до Полтавской битвы не покидал его.

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Мазепа, очевидно, все еще испытывал к Мотре чувство, потому что был против брака.

Как заметил Василий Кочубей в доносе, в мае он обратился к Мазепе с просьбой разрешить сватовство. Мазепа якобы возрождал.

«Як будемо з ляхами в єдності, тоді знайдеться твоїй дочці жених з тої сторони лядської знатний який шляхтич, котрий твоїй фортуні доброю буде підпорою», — обещал он.

Кочубея с зятем после очередного заговора против гетмана схватили: первого казнили, второго отправили в Сибирь. Мазепа их не помиловал, хотя мог. Мотря, убитая горем то ли стала монахиней и умерла в глубокой старости, то ли сошла с ума и покончила с собой.

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К примеру, полтавский писатель Сергей Осока на ресурсе повага.org пишет следующее:

«Перед своей смертью она призналась монахини Оксане Хмаре: „Я, проклятая, во всем виновата: я погубила и отца, и Мазепу, и всю Украину. Не будь меня, гетман бы не пошел против воли матери, а мой папа не пошел бы к царю.“

Мотря была настоящей красавицей

Исследователи утверждают, что, несмотря на большую разницу в возрасте, Мотря и Мазепа были единомышленниками. Мотря, будучи образованной, с широким мировоззрением, как и Мазепа, мечтала о независимой Украине. Так ли это было или нет, сказать, конечно, тяжело.

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