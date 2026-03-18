Стратегическая авиация РФ на грани: эксперт раскрыл, что скрывают массированные удары

Российский Ту-95

Регулярные массированные удары России по украинской территории свидетельствуют о постепенном упадке российской стратегической авиации.

Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Коваленко в авторском материале для OBOZ.UA.

Почему российская авиация приходит в упадок

Аналитик отмечает, что самолеты Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, которые Россия унаследовала от СССР, создавались как авиационная компонента «ядерной триады». Их главной задачей была доставка ядерных зарядов в рамках глобального конфликта.

«Именно эти стратегические ракетоносители-бомбардировщики имели, по замыслу стратегов эпохи Советского союза, выполнять сверхважную, а возможно, и решающую роль во время вероятной Третьей мировой войны — как средство доставки на территорию гипотетического противника средства поражения с ядерной боевой частью», — объясняет Коваленко.

По словам эксперта, в настоящее время Москва использует этот «последний аргумент королей» для террора гражданского населения, что нивелирует первоначальное стратегическое назначение техники.

«Фактически, величественные и устрашающие в прошлом самолеты Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 стали по своим задачам схожими с „шахид-мобилем“», — подчеркивает обозреватель.

Техническое истощение и ограничение боекомплекта

Коваленко обращает внимание на критический износ боеспособных бортов из-за интенсивных вылетов. Признаком технической деградации есть то, что самолеты больше не используют свой полный боевой потенциал. Например:

Ту-95МС вместо восьми ракет Х-101 обычно запускает не больше четырех;

Ту-22М3 вместо трех ракет Х-22 почти всегда несет только одну.

По мнению аналитика, конструкции и двигатели самолетов настолько измотаны, что полная нагрузка создает риск аварии непосредственно в воздухе.

Отсутствие серийного производства

Обозреватель отмечает, что у России нет мощностей для строительства новых самолетов такого класса. Заявления о возобновлении производства на Казанском авиационном заводе он называет фейком. Также пояснил, что предприятие лишь завершает сборник оставшихся с советских времен фюзеляжей.

По итогам Александра Коваленко, когда имеющийся ресурс планеров будет окончательно исчерпан, Россия окажется перед фактом невозможности заменить утраченную стратегическую авиацию.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому авиастроительному предприятию в России — «Авиастар».

Ранее мы писали, разведка Украины уничтожила элементы ПВО РФ в Крыму, включая РЛС «Валдай» и катера БК-16.

Кроме того, Силы специальных операций ВСУ нанесли удары по базе российского центра беспилотных технологий в Донецке и по другим объектам россиян.