Стратегическая авиация РФ осуществила несколько волн пусков ракет по Украине

Ту-95МС

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В ночь на 30 июля российские войска совершили несколько волн пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины .

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По данным военных, пуски совершили самолеты стратегической авиации РФ - бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

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Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями воздушных сил и местных властей.

Угроза ракетной атаки продолжается.

Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики

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