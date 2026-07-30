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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
616
Время на прочтение
1 мин

Стратегическая авиация РФ осуществила несколько волн пусков ракет по Украине

Российские военные запустили крылатые ракеты Х-101 с бортов стратегической авиации. В Украине идет воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ту-95МС

Ту-95МС

В ночь на 30 июля российские войска совершили несколько волн пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины .

По данным военных, пуски совершили самолеты стратегической авиации РФ - бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями воздушных сил и местных властей.

Угроза ракетной атаки продолжается.

Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики

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Дата публикации
Количество просмотров
616
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