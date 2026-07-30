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- Украина
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Стратегическая авиация РФ осуществила несколько волн пусков ракет по Украине
Российские военные запустили крылатые ракеты Х-101 с бортов стратегической авиации. В Украине идет воздушная тревога.
В ночь на 30 июля российские войска совершили несколько волн пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины .
По данным военных, пуски совершили самолеты стратегической авиации РФ - бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями воздушных сил и местных властей.
Угроза ракетной атаки продолжается.
Напомним, что в Киеве, Днепре и Кривом Роге раздались взрывы: продолжается угроза баллистики