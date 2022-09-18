Стратегический провал Путина: в минобороны Великобритании назвали неудачи России в Украине

Глава оборонного ведомства Великобритании заявил, что Путин "не справляется со всеми своими военно-стратегическими целями".

Президент России Владимир Путин терпит неудачи в войне против Украины.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на главу оборонного штаба министерства обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

По мнению адмирала, конфликт в Украине, несмотря на успехи ВСУ, может затянуться, но Путину не удастся достичь своих целей из-за стратегического провала.

"Изначально мы говорили, что это была стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин проваливает все свои военно-стратегические цели, он хотел покорить Украину, этого не произойдет", – заявил Радакин.

Он добавил, что попытка Путина захватить Киев за 3 дня закончилась неудачей, так же провалом закончилось и попытка ослабить НАТО.

"У него всегда были проблемы с укомплектованием экипажей техники, которую он имеет. У него нет достаточного количества личного состава. Его силы на местах очень слабы. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые мужественны, они борются за свою страну, и они приняли международную поддержку, которую все мы оказываем", – сказал Радакин.

Читайте также: