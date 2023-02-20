"Стратегический визит": Ермак рассказал детали поездки президента США Байдена в Киев (фото)

У Вашингтона и Киева общая цель, подчеркнул Ермак.

Визит президента США Джо Байдена в Украину 20 февраля является стратегическим. В частности, украинские власти ожидают решения ряда вопросов в контексте борьбы с российскими оккупантами.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram.

Ермак рассказал, что решаются немало вопросов и "будут ускорены подвисшие".

Он отметил, что у Вашингтона и Киева общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия.

"Исторический визит президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня – это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу. Поверьте, визит Джо Байдена – стратегический", — написал глава ОПУ.

Ермак также поблагодарил советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым он работал, в том числе и над вопросом визита.

Байден приехал в Киев и встретился с Зеленским / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский поприветствовал президента США Джо Байдена в Киеве и заявил, что визит американского лидера является очень важным проявлением поддержки для всех украинцев.

Ранее прибывший в Киев президент США Джо Байден сообщил цель своего визита.