Стратегия США в Украине "ослабляет нацию" и ведет к проигрышу в войне: громкая статья The Atlantic

Ветеран войны во Вьетнаме Карл Марлантес и писатель и ветеран Элиот Аккерман считают, что американская стратегия в Украине "медленно обескровливает нацию и ее народ до смерти". Украина рискует проиграть эту войну.

Такое мнение они высказали в колонке The Atlantic.

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"Американская стратегия в Украине предоставляет украинскому народу достаточно военной помощи, чтобы не проиграть войну, но недостаточно, чтобы выиграть ее. Эта стратегия медленно обескровливает Украину и ее народ. Мы оба ветерана морской пехоты. У нас есть общий 60-летний боевой опыт, включая В Ирак и Афганистан. Ужасы войны нам не чужды. Однако мы оба испытывали глубокую обеспокоенность, когда завершали нашу поездку", — написали они после визита в Украину.

Ветераны войны подчеркнули, что США должны предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы "использовать ее для нашей общей обороны".

По их мнению, Украина предлагает выгодное соглашение, если Соединенные Штаты хотят умерить Владимира Путина и остановить продвижение Китая и Ирана.

"Война в Украине рискует быть проигранной – не потому, что россияне побеждают, а потому, что союзники Украины не позволили им победить. Если мы будем поощрять украинцев воевать, но не дадим им инструментов, необходимых для победы, история непременно придет к выводу, что не только россияне совершали преступления против Украины", — подытожили они.

Напомним, американская компания Boeing произведет для Украины бомбы малого диаметра.

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