- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 454
- Время на прочтение
- 2 мин
Стратегия Украины на истощение РФ приносит неожиданные результаты— The Atlantic
Казавшееся время работает на пользу России, теперь постепенно переходит на сторону Украины.
Надежды на скорый мир после переговоров между США и Россией не оправдались, однако стратегия Украины в войне на истощение демонстрирует неожиданные результаты.
Об этом пишет The Atlantic.
Россия не смогла реализовать план быстрого прорыва на северо-востоке Украины — ключевые города и логистические узлы остаются под контролем Киева.
Побывавший на передовой журналист The Atlantic Роберт Форсайт Уорт отмечает: несмотря на численное преимущество, российские войска несут постоянные потери и не могут захватить укрепленные позиции ВСУ.
Украинские офицеры рассказали, что главным фактором успеха стало эффективное использование ограниченных ресурсов — беспилотников, точных артиллерийских ударов и мобильных схем перемещения войск. Регулярная ротация подразделений и продуманное планирование операций позволяют избегать чрезмерных потерь и одновременно истощать противника.
Автор напоминает, что еще девять месяцев назад ситуация казалась критической: Украина ощущала недостаток оружия, а российские штурмы казались бесконечными. Теперь, по наблюдению журналиста, страна адаптировала свои учреждения к длительной войне и научилась действовать системно.
«Время, которое казалось, работает на пользу России, теперь постепенно переходит на сторону Украины», — заключает The Atlantic.
Ранее сообщалось, что журналист Виталий Портников заявил, что война России против Украины в ближайшее время не закончится. Он убежден, что могут быть только паузы и прекращение активных боевых действий.
Мы ранее информировали, что Европа до сих пор не выработала единую стратегию противостояния Путину, и за это продолжает платить Украина.