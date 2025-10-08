Стратегия Украины на истощение РФ приносит неожиданные результаты— The Atlantic

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Надежды на скорый мир после переговоров между США и Россией не оправдались, однако стратегия Украины в войне на истощение демонстрирует неожиданные результаты.

Об этом пишет The Atlantic.

Россия не смогла реализовать план быстрого прорыва на северо-востоке Украины — ключевые города и логистические узлы остаются под контролем Киева.

Реклама

Побывавший на передовой журналист The Atlantic Роберт Форсайт Уорт отмечает: несмотря на численное преимущество, российские войска несут постоянные потери и не могут захватить укрепленные позиции ВСУ.

Украинские офицеры рассказали, что главным фактором успеха стало эффективное использование ограниченных ресурсов — беспилотников, точных артиллерийских ударов и мобильных схем перемещения войск. Регулярная ротация подразделений и продуманное планирование операций позволяют избегать чрезмерных потерь и одновременно истощать противника.

Автор напоминает, что еще девять месяцев назад ситуация казалась критической: Украина ощущала недостаток оружия, а российские штурмы казались бесконечными. Теперь, по наблюдению журналиста, страна адаптировала свои учреждения к длительной войне и научилась действовать системно.

«Время, которое казалось, работает на пользу России, теперь постепенно переходит на сторону Украины», — заключает The Atlantic.

Реклама

Ранее сообщалось, что журналист Виталий Портников заявил, что война России против Украины в ближайшее время не закончится. Он убежден, что могут быть только паузы и прекращение активных боевых действий.

Мы ранее информировали, что Европа до сих пор не выработала единую стратегию противостояния Путину, и за это продолжает платить Украина.