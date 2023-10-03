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"Страйк, ребята!": ВСУ ударили по вражеским позициям и отправили окупантов на "концерт Кобзона"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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"Страйк, ребята!": ВСУ ударили по вражеским позициям и отправили окупантов на "концерт Кобзона"

Враждебные позиции, по которым ударили ВСУ / Фото: СтратКом ВСУ

Россияне продолжают нести сокрушительные потери в войне.

Украинские военные нанесли удар по вражеским позициям, где сосредотачивалась живая сила оккупантов. Задание выполнила рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады вместе с бойцами других подразделений.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

ВСУ ударили по позициям живой силы врага

ВСУ ударили по позициям живой силы врага

"Готовьте два билета на концерт Кобзона!"

На обнародованных кадрах видно, как наши защитники щедро укрывают врага огнем. Как отмечает один из защитников, двум оккупантам удалось отправиться на "концерт Кобзона".

"Десять баллов. Страйк, ребята!", – лаконично прокомментировали бойцы.

Накануне подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1098 огневых задач. В частности, удалось ликвидировать 306 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
392
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