"Страйк, ребята!": ВСУ ударили по вражеским позициям и отправили окупантов на "концерт Кобзона"

Украинские военные нанесли удар по вражеским позициям, где сосредотачивалась живая сила оккупантов. Задание выполнила рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады вместе с бойцами других подразделений.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

ВСУ ударили по позициям живой силы врага

"Готовьте два билета на концерт Кобзона!"

На обнародованных кадрах видно, как наши защитники щедро укрывают врага огнем. Как отмечает один из защитников, двум оккупантам удалось отправиться на "концерт Кобзона".

"Десять баллов. Страйк, ребята!", – лаконично прокомментировали бойцы.

Накануне подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1098 огневых задач. В частности, удалось ликвидировать 306 оккупантов.

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