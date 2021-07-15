Стрельба, дрифт и "интересные персонажи": все подробности "чеченской свадьбы" в Одесской области

Некоторых гостей банкета правоохранители планируют депортировать на Родину.

В Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие развлечения с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.

Накануне в Сети появилось видео, где видно мужчину с оружием. Он посреди улицы начал стрелять в воздух, радостно улыбаясь при этом.

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Водители сигналили и требовали дать дорогу. Впоследствии мужчины из других авто свадебного кортежа устроили на дороге дрифт.

После распространения видео с дебошем чеченцев, полиция объявила операцию "Перехват" и начала искать мужчин. Вскоре их задержали у ресторана, в котором должна была состояться громкая свадьба. Женщины и гости остались в помещении ресторана, а мужчин повезли в миграционную службу.

Предварительно известно, что пышную свадьбу отмечали в ресторане "Море".

Кстати, как пишет Думская, мужчины уже у ресторана щеголяли оружием. Соответствующее фото опубликовало издание.

Думская

По информации телеграмм-каналов, свадьбу праздновал 24-летний Магомед Закари. Он был чемпионом Украины по вольной борьбе в 2013, 2016 2017 и 2020 годах. Его гость Кирилл Крамаренко якобы и решил пострелять по дороге в ресторан.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Впоследствии начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех сообщил, кто именно стрелял. Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол.

Некоторых гостей банкета правоохранители планируют депортировать на Родину.

"По результатам полицейской спецоперации "Перехват" был задержан 22-летний мужчина, который на свадьбе сделал несколько выстрелов в воздух из автоматического оружия. Автомат был изъят и отправлен на экспертизу, а если вина правонарушителя будет доказана, то ему грозит от трех до семи лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

В свою очередь директор Департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко заявил, что стрельбу в Одессе из автомата открыл гражданин Украины, а среди гостей на празднике были "интересные персонажи" с российским гражданством.

По словам Шевченко, полицейские изъяли карабин в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) после стрельбы в Одессе.

"Не умеют дети гор обращаться с оружием законно, значит будут без него отвечать по закону. Ничего здесь свои глупые традиции разводить. И хотя стрелял наш правонарушитель-соотечественник, который уже даже раскаивается публично, там среди всей грядки есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на временное проживание. Придется некоторых домой в горы выдворить. Пусть там себе джигуют", — добавил Артем Шевченко в своем Facebook.

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