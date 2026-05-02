Стрельба и похищение 20-летнего парня на Днепропетровщине: к инциденту причастны «Волки Да Венчи» — детали скандала

В городе Шахтерское на Днепропетровщине трое мужчин устроили стрельбу возле местного магазина, после чего похитили 20-летнего парня. Как оказалось, к инциденту причастны бойцы батальона «Волки да Винчи».

What is known about the loud scandal, TSN.ua found out.

Детали скандала

Сегодня утром полиция Днепропетровской области скупо сообщила, что трое неизвестных мужчин устроили стрельбу возле местного магазина, после чего похитили 20-летнего парня. Отмечалось, что нападавшие пытались попасть внутрь уже не работавшего магазина, где в то время находились охранница и ее 20-летний знакомый.

Они стали избивать 20-летнего парня. Ситуация накалилась, когда нападавшие достали оружие.

Злоумышленники насильно затолкали потерпевшего, который уже потерял сознание от ударов, к своему автомобилю. Убегая с места происшествия, они произвели несколько выстрелов в сторону магазина.

Впоследствии в полиции сообщили, что нападавшие задержаны. Это три человека в возрасте 38, 25 и 24 лет. О том, что они имеют какое-то отношение к «Волкам Да Винчи», сказано не было

Подробности об избиении юноши и первые слухи, что нападающие — военные

Тем временем в местных пабликах стала распространяться информация, избившая парня военные.

«Пострадал 20-летний парень, бывший со своей знакомой. Его до полусмерти избивали, погрузили в пикап, пытали, а потом, как собаку, выбросили на окраине города. И это за то, что им сказали, что магазин закрыт и не продали алкоголь. И это делают военные, которые должны защищать нас, пока настоящие защитники отдают жизнь на фронте. Эти же, под влиянием алкоголя и, возможно, других веществ, совершают такой беспредел», — говорилось в сообщении.

В паблике утверждалось, что это — не первый случай, когда именно этот батальон «произволяет и остается без наказания».

«В настоящее время их якобы не могут найти: командиры их скрывают, говорят, что они то на нуле, то уже в СЗЧ. Правоохранители бессильны — высшее командование должно реагировать», — отметили в паблике.

Также в Сети опубликовали фото магазина, загоревшегося после выстрелов.

Фото t.me/Dnipro_meridian

Кроме того, в пабликах появилось фото якобы избитого парня. На кадрах видно, что лицо юноши почти полностью синее — в гематомах и ссадинах.

Реакция «Волков Да Винчи»

Пресс-служба батальона отреагировала на скандал в своих соцсетях.

Батальон «Волки Да Винчи» обратился к обществу Шахтерского «после ночного инцидента с участием бойцов подразделения». Пресс-служба не указывает, о каком инциденте идет речь, но из контекста следует, что речь идет именно о скандале со стрельбой и похищением.

«Прежде всего, хотим сказать: нам очень досадно, что это произошло. Подобное поведение неприемлемо и несовместимо с ценностями нашего батальона и образом украинского военного», — говорится в сообщении.

«Волки» заверили, что проводят внутреннее расследование и оказывают содействие правоохранительным органам. Также там подчеркнули, что участники инцидента понесут соответствующее наказание.

В батальоне как оправдание указали, что эти бойцы долго воюют и «выполняют трудные боевые задачи в составе одного из самых эффективных подразделений страны».

«Мы не собираемся перекладывать ответственность только на отдельных людей. Репутацию батальона создает каждый из нас, поэтому ответственность за этот случай понесет все подразделение», — добавили в подразделении.

Также бойцы батальона, включая офицерский состав, предложили отработать на нужды общества — сделать уборку, ремонтные или социальные работы или другие полезные инициативы.

