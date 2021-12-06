Стрельба и поножовщина в Кривом Роге: в полиции открыли уголовное производство и задержали подозреваемого

Стрельба и поножовщина в Кривом Роге: в полиции открыли уголовное производство и задержали подозреваемого

28-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Кривом Роге Днепропетровской области по факту кровавой резни открыли уголовное производство. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Правоохранители задержали 28-летнего иностранца, подозреваемого в совершении преступления. Сейчас он находится в больнице под конвоем. У него медики диагностировали множественные ножевые ранения.

“Фигурант задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос по сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Убийство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что инцидент произошел возле одного из заведений в Металлургическом районе города. Там между двумя компаниями иностранцев завязалась драка, в ходе которой мужчина нанес 28-летнего гражданину ножевые ранения, а тот, в свою очередь, выстрелил 35-летнему обидчику в грудь. В результате чего пострадавший скончался.

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