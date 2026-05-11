Стрельба из-за сирени в Черкассах: полиция нашла нарушителя и раскрыла детали

Полиция Черкасс идентифицировала мужчину, который устроил стрельбу в одном из районов города и привлекла его к ответственности. Причиной агрессии стал конфликт с детьми из-за сирени.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Сообщений об инциденте, случившемся 9 мая в одном из районов Черкасс, в полицию не поступало. Правоохранители узнали о случае во время мониторинга социальных сетей, после чего внесли соответствующие сведения в единый учет.

По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что дети срывали сирень вблизи частного дома. Мужчина попытался догнать несовершеннолетних, а когда ему это не удалось — вынес из дома пистолет и открыл стрельбу. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники криминального анализа проработали видеозаписи и установили личность мужчины. Им оказался 57-летний житель города.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и привлекли нарушителя к ответственности. У мужчины также изъяли пистолет.

На фигуранта составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Материалы дела уже передали в суд.

