Стрельба между СБУ и ГУР в Киеве: Зеленский анонсировал громкие увольнения

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал серьезные кадровые решения в руководстве ключевых спецслужб из - за недавней стрельбы в Киеве . Глава государства сообщил, что заместители руководителей Службы безопасности и Главного управления разведки будут непременно уволены за допущение вооруженного конфликта между подчиненными.

Об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения в четверг, 3 сентября.

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Расследование конфликта и первые подозрения

Ситуация с вооруженной стычкой между представителями силовых ведомств находится на личном контроле генерального прокурора Руслана Кравченко. В настоящее время официальные подозрения уже получили двое непосредственных участников инцидента, среди которых сотрудник Службы безопасности и представитель военной разведки.

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Глава государства заверил, что правоохранители тщательно проверяют абсолютно все обстоятельства этого инцидента с самого первого дня. «Важно, чтобы правда была и чтобы повторения таких ситуаций больше не было», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кадровые чистки и ответственность руководства

Президент подчеркнул, что по результатам служебного расследования текущим руководителям обоих ведомств будет дана соответствующая жесткая оценка. Уже принято принципиальное решение о немедленном увольнении тех заместителей, которые непосредственно должны отвечать за дисциплину в своих рядах.

Украинский лидер подчеркнул, что обе структуры действовали недопустимо и должны нести за это справедливую солидарную ответственность. "Уже есть кадровые решения по обеим структурам, будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в Киеве 2 сентября произошла стрельба между силовиками во время предотвращения теракта ФСБ РФ. СБУ заявила о нападении подразделения сил обороны Украины, однако не назвала конкретную структуру. По данным СМИ и пабликов, на месте происшествия находились представители ГУР.

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