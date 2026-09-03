Стрельба между СБУ и ГУР: заместитель командира РДК рассказал, кто его похитил и почему произошел конфликт

Заместитель командира РДК Степан Каплунов

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Заместитель командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Степан Каплунов утверждает, что 23 августа его похитили сотрудники СБУ по подозрению в связях с ФСБ РФ. Через несколько дней бойцы спецподразделения ГУР приехали его освобождать, но между силовиками произошла стрельба.

Такую версию военный рассказал в интервью NV.

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Что известно о похищении Каплунова

По его словам, 23 августа неизвестные представились полицейскими, после чего у его дома повалили его на землю, заковали в наручники и без объяснения причин посадили в черный BMW.

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По словам Каплунова, впоследствии его несколько раз пересаживали в другие автомобили, в том числе автобус и внедорожник. В конце концов его доставили в режимный объект, где, как он утверждает, удерживали в камере в наручниках и цепях.

«Меня доставили уже в наручниках и с глазами, замотанными скотчем. Я так понимаю, на какой-нибудь режимный объект или, можно сказать, тайную тюрьму, где меня поместили в камеру и приковали наручниками и цепями», — рассказал Каплунов.

Каплунов заявил о допросах СБУ и подозрениях в связях с ФСБ

По словам Каплунова, в течение девяти суток его удерживали на двух разных объектах. Первые двое суток, утверждает он, проходили интенсивные допросы. Впоследствии Каплунов пришел к выводу, что его удерживают сотрудники СБУ, хотя во время общения они якобы представлялись работниками госбезопасности.

Основные вопросы при допросах, по его словам, касались возможных контактов с представителями ФСБ России. Каплунов утверждает, что его также обвиняли в якобы переадресовании этой связи непосредственному командиру Дмитрию Иванову.

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«Как я понимаю, вероятнее всего, целью была дискредитация спецподразделения Тимура и, в частности, его командира — непосредственно самого Тимура», — сказал он.

В то же время Каплунов заявил, что при содержании к нему не применяли физическую силу, за исключением момента задержания.

Каплунов заявил, что его освободили бойцы ГУР

После девяти суток изоляции без средств связи Каплунова, по его словам, снова привезли в его дом для проведения обыска.

В ходе следственных действий он услышал звуки стрельбы, однако не знал, что происходит за пределами дома. По словам Каплунова, ситуация изменилась по прибытии на место бойцов спецподразделения ГУР. Он утверждает, что именно они фактически забрали его во время обыска.

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«После этого обыск завершился, и наши ребята из спецподразделения Тимура фактически силой меня забрали, за что им огромное спасибо», — подытожил Каплунов.

Стрельба в Киеве между СБУ и ГУР — что известно

Напомним, в Киеве 2 сентября произошла стрельба между силовиками, как утверждают в СБУ, во время спецоперации по предотвращению теракта ФСБ РФ. Украинская спецслужба заявила о нападении подразделения Сил обороны.

А командир спецподразделения ГУР Минобороны «Тимур» обнародовал свою версию стрельбы между представителями разведки и Службы безопасности Украины. По его словам, причиной конфликта стало похищение сотрудниками СБУ боевого командира одного из подразделений ГУР.

После публичной огласки ситуации президент Владимир Зеленский уволил Олега Храмова с должности руководителя одного из департаментов СБУ.

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