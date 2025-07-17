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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Стрельба на полигоне в Черниговской области: появились новые детали

В полиции подтвердили факт стрельбы на полигоне в Черниговской области. Курсант застрелил военнослужащих.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Курсант расстрелял военных на полигоне

Курсант расстрелял военных на полигоне / © Getty Images

В Черниговской области на полигоне произошла стрельба — погибли военнослужащие. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Об этом идет речь в сообщении полиции Черниговщины.

«В полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельбы курсант совершил выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области во время стрельбы произошла трагедия. Курсант выстрелил в двух военнослужащих.

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