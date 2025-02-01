Стрельба на Полтавщине: в полиции рассказали, какой мотив мог быть у убийцы военного ТЦК

Обстоятельства происшествия выясняются.
Стрельба в Полтавской области, вероятно, была попыткой освободить мужчину от прохождения службы. По предварительной информации, стрелок знаком мобилизованного.
Об этом ТСН.ua рассказали источники в Нацполиции.
"Один из мотивов, который рассматривается следствием — это намерения таким образом освободить мобилизованного мужчину от прохождения службы. Стрелявший, по предварительной информации, знаком мобилизованного", — отметили источники.
Ранее полиция Полтавщины задержала мужчину, застрелившего военного Полтавского РТЦК.
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