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Стрельба на Полтавщине: в полиции рассказали, какой мотив мог быть у убийцы военного ТЦК

Стрельба на Полтавщине: в полиции рассказали, какой мотив мог быть у убийцы военного ТЦК

Стрельба/Фото: Рixabay

Обстоятельства происшествия выясняются.

Стрельба в Полтавской области, вероятно, была попыткой освободить мужчину от прохождения службы. По предварительной информации, стрелок знаком мобилизованного.

Об этом ТСН.ua рассказали источники в Нацполиции.

"Один из мотивов, который рассматривается следствием — это намерения таким образом освободить мобилизованного мужчину от прохождения службы. Стрелявший, по предварительной информации, знаком мобилизованного", — отметили источники.

Ранее полиция Полтавщины задержала мужчину, застрелившего военного Полтавского РТЦК.

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