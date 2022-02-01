Стрельба на "Южмаше": стало известно, когда МВД обнародует первые результаты расследования

По словам Енина, для всеобъемлющего расследования в состав комиссии включены представители разных департаментов, секторов и направлений.

Комиссия по расследованию расстрела нацгвардейцем Артемием Рябчуком своих коллег на заводе "Южмаш" в Днепре через неделю должна показать первые наработки.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Собрал участников комиссии по расследованию по факту чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих НГУ в Днепре 27 января с.г. Все коллеги получили четкие указания. До конца недели будут первые наработки. Наша цель — шаг за шагом восстановить цепь событий, приведших к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем", — написал он на странице в Facebook.

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По словам Енина, для всеобъемлющего расследования в состав комиссии включены представители из разных департаментов, секторов и направлений, и у каждого есть четкая задача.

Замминистра отметил, что работе комиссии мешает и коронавирус: часть людей болеет. Но заверил, что все нацелены на максимально эффективный результат.

Напомним:

В Днепре в ночь на 27 января солдат-срочник на закрытой территории Южного машиностроительного завода расстрелял сослуживцев : количество убитых выросло до пяти, столько же было ранено. 20-летний срочник ночью взял автомат из комнаты, где хранилось оружие, зашел в караульное помещение и открыл огонь. В тот момент в помещении находились более двух десятков воинов.

Врачам удалось спасти всех пострадавших на "Южмаше" нацгвардейцев: они в сознании и самостоятельно дышат.

Стрельба на "Южмаш": врачи спасли всех пострадавших нацгвардицев

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