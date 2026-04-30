Стрельба над Керченским проливом: движение по мосту перекрыли

Крымский мост / © Associated Press

В ночь на 30 апреля в районе Керченского пролива зафиксировали стрельбу , а освещение Крымского моста было выключено.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, в частности Telegram-канал " Крымский ветер ".

По словам подписчиков, после звуков выстрелов движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Также сообщается об отсутствии освещения на самом мосту.

Официальной информации от российских властей о причинах инцидента пока нет.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму неоднократно фиксировали работу ПВО и ограничение движения из-за угроз атак беспилотников.

Добавим, что "добрые дроны" атаковали аэродромы в оккупированном Крыму : раздались многочисленные взрывы

В ночь на 29 апреля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов — под атакой оказалось сразу несколько военных аэродромов.

