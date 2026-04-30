Стрельба над Керченским проливом: движение по мосту перекрыли
В районе Керченского пролива раздались звуки стрельбы, движение по Крымскому мосту временно перекрыто.
В ночь на 30 апреля в районе Керченского пролива зафиксировали стрельбу , а освещение Крымского моста было выключено.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, в частности Telegram-канал " Крымский ветер ".
По словам подписчиков, после звуков выстрелов движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Также сообщается об отсутствии освещения на самом мосту.
Официальной информации от российских властей о причинах инцидента пока нет.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму неоднократно фиксировали работу ПВО и ограничение движения из-за угроз атак беспилотников.
В ночь на 29 апреля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов — под атакой оказалось сразу несколько военных аэродромов.