Стрельба над Керченским проливом: движение по мосту перекрыли

В районе Керченского пролива раздались звуки стрельбы, движение по Крымскому мосту временно перекрыто.

Елена Кузьмич
Крымский мост

Крымский мост / © Associated Press

В ночь на 30 апреля в районе Керченского пролива зафиксировали стрельбу , а освещение Крымского моста было выключено.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, в частности Telegram-канал " Крымский ветер ".

По словам подписчиков, после звуков выстрелов движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Также сообщается об отсутствии освещения на самом мосту.

Официальной информации от российских властей о причинах инцидента пока нет.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму неоднократно фиксировали работу ПВО и ограничение движения из-за угроз атак беспилотников.

Добавим, что "добрые дроны" атаковали аэродромы в оккупированном Крыму : раздались многочисленные взрывы

В ночь на 29 апреля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов — под атакой оказалось сразу несколько военных аэродромов.

