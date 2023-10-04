Стрельба с полицейскими в Днепре: появились новые подробности относительно водителя, которая была за рулем

Следствие показало, что у нее в крови было 0,33 промилле спиртного.

В Днепре появились новые подробности стрельбы, произошедшей 29 августа, когда полицейский застрелил из пистолета мужчину. Оказалось, что находившаяся за рулем женщина имела в крови алкоголь.

Об этом сообщил пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтава Александр Белка.

Так, во время экспертизы стало известно, что в крови женщины, находившейся за рулем автомобиля, которую впоследствии остановили правоохранители, был алкоголь. Следствие показало 0,33 промилле спиртного.

Напомним, что инцидент произошел 29 августа на проспекте Ивана Мазепы. Там правоохранители остановили автомобиль, в котором находились женщина, дети и мужчина. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, мужчина начал агрессивно вести себя и жестоко избил патрульную. После чего напарник достал оружие и несколько раз выстрелил в правонарушителя.