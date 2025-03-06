Стрельба с участием работника ТЦК в Харькове: появилась реакция военкомата

В ТЦК подтвердили, что один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент с участием военного-работника центра комплектования и мужчины, во время которого военный применил оружие.

Об этом говорится в заявлении ТЦК в Сети.

Там прокомментировали видео из соцсетей, в котором военнослужащих ТЦК обвиняют в избиении мужчины, использовании огнестрельного оружия и повреждении его авто.

По данным областного ТЦК, инцидент произошел во время оповещения вместе с полицейскими. Патрульные зафиксировали, что водитель авто нарушил правила дорожного движения. Его остановили, чтобы составить административные материалы.

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"Мужчина не выполнил законные требования полиции и военнослужащих группы оповещения — не предоставил на проверку военно-учетные документы и пытался совершить побег. Во время преследования нарушителя один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из травматического оружия", — говорится в сообщении Харьковского областного ТЦК.

По факту этого инцидента в центре комплектования проводится служебная проверка.

Полиция начала досудебное расследование. Утверждается, что командование Харьковского ОТЦК оказывает полное содействие работе правоохранителей.

"Убеждены, что достоверные факты и причастные к повреждению автомобиля будут оперативно установлены правоохранителями и компетентными органами, а все виновные привлечены к ответственности", — резюмировать в центре комплектования.

Напомним, 5 марта полиция сообщила, что в Харькове военный ТЦК открыл огонь из травматического оружия по гражданскому водителю авто, который не дал проверить его документы и пытался сбежать.