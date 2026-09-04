Стрельба спецслужб в Киеве: суд принял неожиданное решение по бойцу СБУ

Военнослужащий СБУ Назар Верхола / © Суспільне

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Печерский райсуд Киева 4 сентября определил меру пресечения военнослужащему СБУ Назару Верхоле, который фигурирует по делу о стрельбе между сотрудниками Службы безопасности и ГУР Минобороны Украины.

Об этом сообщило «Суспильне».

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Верхоле избрали меру пресечения в виде личной поруки со стороны руководителя департамента контрразведки СБУ.

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Сторона обвинения настаивала на применении к военнослужащему более строгой меры — содержание под стражей.

По данным Офиса генпрокурора, Верхоле инкриминируют превышение власти или служебных полномочий с применением оружия. За такое преступление грозит от трех до восьми лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, ранее в этот же день суд избрал меру пресечения в виде личной поруки военнослужащему ГУР Сергею Иванову, подозреваемому в посягательстве на работника СБУ во время стрельбы в Киеве.

Стрельба между СБУ и ГУР в Киеве — что известно

Напомним, 2 сентября на Березняках в Киеве произошла стрельба между бойцами СБУ и ГУР, в результате которой были ранены трое разведчиков.

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СБУ заявляет, что задержала заместителя командира РДК, бойца ГУР Степана Каплунова за подготовку покушения на российского оппозиционера по заказу ФСБ. По версии спецслужбы, во время обыска у Каплунова на них напало подразделение Сил обороны, из-за чего спецназовцы открыли огонь.

ГУР и адвокат Каплунова утверждают, что СБУ украла и незаконно удерживала бойца РДК в течение девяти дней без оформления подозрения. Разведчики говорят, что прибыли на место для соблюдения законных процедур, после чего сотрудники СБУ открыли по ним стрельбу. Сам Каплунов отрицает обвинения и считает задержание попыткой дискредитации ГУР.

Офис генпрокурора проводит досудебное расследование.

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