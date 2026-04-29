Стрельба ценой в карьеру: итоги расследования в Нацполиции после теракта в Киеве

Александр Фацевич. Фото с сайта Нацполиции

Реклама

После стрельбы в Голосеевском районе Киева, унесшей жизни 7 человек, ряд топ-чиновников Нацполиции и Патрульной полиции покинули свои должности по результатам проверки.

Об этом заместитель председателя Нацполиции Украины — и.о. руководителя патрульной полиции Александр Фацевич сообщил в интервью «Бабелю»

По его словам, служебное расследование проводилось Департаментом главной инспекции.

Реклама

Ключевые увольнения и понижения:

Евгений Жуков: начальник Департамента патрульной полиции написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ярослав Курбаков: руководитель управления патрульной полиции Киева снят с должности с понижением.

Командное звено: рапорты на увольнение подали командир полка, командир батальона и и. командира роты.

«По этому выводу двое полицейских были уволены, сняты с должности с понижением руководитель управления патрульной полиции Ярослав Курбаков, хотя он орденоносец, но где-то недоработал, а также командир полка, командир батальона и исполняющий обязанности командира роты. Они сами написали рапорты на увольнение», — отметил Фацевич.

Отдельно заместитель главы Нацполиции выделил ситуацию с командиром роты, который находится на фронте.

«Командир роты, кстати, сейчас на востоке, мы его возвращаем, у него боевой опыт, будем использовать это, возможно, повысим его в должности. Ну и Евгений Александрович [Жуков, тогда начальник патрульной полиции] написал заявление по собственному желанию», — добавил он.

Реклама

Фацевич признал, что общество ожидало более радикальные шаги, но заверил, что принятые решения полностью соответствуют результатам проведенной проверки.

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Вместо задержания злоумышленника, копы скрылись с места стрельбы.

Впоследствии стало известно, что сотрудники полиции, обвиняемые в побеге во время теракта в Киеве, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Суд им избрал меру пресечения.

Реклама

Новости партнеров