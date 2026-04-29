Стрельба ценой в карьеру: итоги расследования в Нацполиции после теракта в Киеве
Замглавы Нацполиции рассказал о кадровых чистках после Голосеевского теракта.
После стрельбы в Голосеевском районе Киева, унесшей жизни 7 человек, ряд топ-чиновников Нацполиции и Патрульной полиции покинули свои должности по результатам проверки.
Об этом заместитель председателя Нацполиции Украины — и.о. руководителя патрульной полиции Александр Фацевич сообщил в интервью «Бабелю»
По его словам, служебное расследование проводилось Департаментом главной инспекции.
Ключевые увольнения и понижения:
Евгений Жуков: начальник Департамента патрульной полиции написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ярослав Курбаков: руководитель управления патрульной полиции Киева снят с должности с понижением.
Командное звено: рапорты на увольнение подали командир полка, командир батальона и и. командира роты.
«По этому выводу двое полицейских были уволены, сняты с должности с понижением руководитель управления патрульной полиции Ярослав Курбаков, хотя он орденоносец, но где-то недоработал, а также командир полка, командир батальона и исполняющий обязанности командира роты. Они сами написали рапорты на увольнение», — отметил Фацевич.
Отдельно заместитель главы Нацполиции выделил ситуацию с командиром роты, который находится на фронте.
«Командир роты, кстати, сейчас на востоке, мы его возвращаем, у него боевой опыт, будем использовать это, возможно, повысим его в должности. Ну и Евгений Александрович [Жуков, тогда начальник патрульной полиции] написал заявление по собственному желанию», — добавил он.
Фацевич признал, что общество ожидало более радикальные шаги, но заверил, что принятые решения полностью соответствуют результатам проведенной проверки.
Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.
Вместо задержания злоумышленника, копы скрылись с места стрельбы.
Впоследствии стало известно, что сотрудники полиции, обвиняемые в побеге во время теракта в Киеве, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Суд им избрал меру пресечения.