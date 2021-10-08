Стрельба в Черкассах: в полиции показали фото причастного к убийству бизнесмена

Стрельба в Черкассах: в полиции показали фото причастного к убийству бизнесмена

Преступники могли использовать автомобиль Skoda Fabia.

Правоохранители Черкасской области показали фото мужчины, который, вероятно, имеет важную информацию об убийстве бизнесмена в кафе.

На сайте полиции разместили кадры с камеры наблюдения, зафиксировавших мужчину, который находился на месте преступления перед, до и после расстрела бизнесмена.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Сотрудники полиции также выяснили, что преступники использовали автомобиль Skoda Fabia, привезенный в Украину из Прибалтики, который злоумышленники прятали в гаражах на проспекте Химиков.

Напомним, в центре Черкасс во время стрельбы в кафе убили мужчину. По факту убийства полиция открыла уголовное производство.

Впоследствии стало известно, что был расстрелян бизнесмен Михаила К. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Их автомобиль обнаружили через полчаса на берегу Днепра, возле черкасской Долины роз. Машина сгорела полностью.

В соцсетях опубликовали видео с места убийства бизнесмена в Черкассах (18+)

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