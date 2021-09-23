Стрельба в Черкассах: в Сети появилось видео убийства бизнесмена (18+)

Стрельба в Черкассах: в Сети появилось видео убийства бизнесмена (18+)

Мужчина скончался от полученных ранений.

Накануне в центре Черкасс во время стрельбы в кафе убили мужчину. По факту убийства полиция открыла уголовное производство.

Момент трагедии попал на видео.

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Позже стало известно, что был расстрелян бизнесмен Михаил К. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Вероятно, их автомобиль обнаружили через полчаса на берегу Днепра, возле черкасской Долины роз. Машина сгорела полностью.

По имеющейся информации, правоохранители связывают эти события, сгоревший автомобиль принадлежал нападающим и его подожгли, чтобы "замести следы".

"Сейчас идет следствие, принимаются меры по выявлению и изъятию доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления и установления места нахождения правонарушителя. С целью задержания последнего на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план "Сирена", — сообщают в областной прокуратуре .

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

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