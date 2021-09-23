Стрельба в Черкассах: в Сети появилось видео убийства бизнесмена (18+)

Мужчина скончался от полученных ранений.
Накануне в центре Черкасс во время стрельбы в кафе убили мужчину. По факту убийства полиция открыла уголовное производство.
Момент трагедии попал на видео.
Позже стало известно, что был расстрелян бизнесмен Михаил К. Нападавшие скрылись с места происшествия.
Вероятно, их автомобиль обнаружили через полчаса на берегу Днепра, возле черкасской Долины роз. Машина сгорела полностью.
По имеющейся информации, правоохранители связывают эти события, сгоревший автомобиль принадлежал нападающим и его подожгли, чтобы "замести следы".
"Сейчас идет следствие, принимаются меры по выявлению и изъятию доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления и установления места нахождения правонарушителя. С целью задержания последнего на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план "Сирена", — сообщают в областной прокуратуре .
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.