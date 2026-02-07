ТЦК / © ТСН

В городе Черновцы, 7 февраля, произошел инцидент с участием работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Во время проведения мероприятий уведомления военнослужащий был вынужден открыть огонь по мужчине, который вел себя агрессивно.

Об этом говорится в официальном заявлении Чернивецкого областного ТЦК и СП.

Событие произошло во время патрулирования. Правоохранители остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов. Один из находившихся на заднем сидении пассажиров категорически отказался предоставить документы и проигнорировал требование проследовать в военкомат для уточнения данных.

Словесная перепалка переросла в физическое противостояние. По данным ТЦК, мужчина начал вести себя неадекватно.

«Гражданин нанес военнослужащему ранение острым предметом и, пытаясь продолжить противоправные действия, предпринял попытку побега», — сообщили в ведомстве.

Раненый военный, чтобы пресечь правонарушения, применил травматическое оружие.

В ТЦК подчеркивают, что оружие было применено на законных основаниях для самозащиты и безопасности других людей. Сразу после инцидента гражданин был задержан представителями полиции.

Кто пострадал

Пострадавший военнослужащий является ветераном боевых действий. Мужчина ранее проходил службу в боевом подразделении на фронте, но был переведен на работу в тыл — в районный ТЦК и СП — именно из-за полученных на войне ранений.

По факту инцидента назначено служебное расследование. Правоохранители должны дать правовую оценку действиям всех участников конфликта.

В Чернивецком ТЦК осудили любые проявления насилия.

«Мы не терпим применения какого-либо насилия в какой-либо форме — ни в отношении военнослужащих, ни в отношении гражданских лиц. В то же время подчеркиваем необходимость неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове в Салтовском районе произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП во время проверки документов. По данным полиции Харьковской области, местный житель, заметив представителей ТЦК, попытался скрыться, а впоследствии достал нож и ранил двух военных. Пострадавшим нанесли непроникающие ножевые ранения в области головы и туловища.

Нападающего оперативно задержали — им оказался 31-летний житель Харькова. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.