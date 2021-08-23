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Стрельба в цирке под Киевом и взрыв на нефтяной платформе в Мексике. Пять новостей, которые вы могли проспать

Стрельба в цирке под Киевом и взрыв на нефтяной платформе в Мексике. Пять новостей, которые вы могли проспать

Национальная полиция Киевской области

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Киевской области в результате стрельбы из-за нехватки мест в передвижном цирке в городе Васильков пострадал мужчина. Читать дальше ->
  • В американском штате Теннесси количество погибших в результате рекордного наводнения возросло до 22, еще около полсотни человек считаются пропавшими без вести. Среди жертв стихии — семимесячные близнецы. Читать дальше ->
  • В Мексиканском заливе по меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва с пожаром на нефтяной платформе KU-Alfa компании Pemex, расположенной вблизи штата Кампече. Читать дальше ->
  • Президент США Джо Байден рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск на территории Афганистана. Читать дальше ->
  • Гражданка Афганистана родила девочку на борту американского эвакуационного самолета. Во время полета у пассажирки начались роды с осложнениями. Читать дальше ->
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