Стрельба в цирке под Киевом и взрыв на нефтяной платформе в Мексике. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Киевской области в результате стрельбы из-за нехватки мест в передвижном цирке в городе Васильков пострадал мужчина. Читать дальше ->
- В американском штате Теннесси количество погибших в результате рекордного наводнения возросло до 22, еще около полсотни человек считаются пропавшими без вести. Среди жертв стихии — семимесячные близнецы. Читать дальше ->
- В Мексиканском заливе по меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва с пожаром на нефтяной платформе KU-Alfa компании Pemex, расположенной вблизи штата Кампече. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск на территории Афганистана. Читать дальше ->
- Гражданка Афганистана родила девочку на борту американского эвакуационного самолета. Во время полета у пассажирки начались роды с осложнениями. Читать дальше ->