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Стрельба в Днепре: адвокат указал на важную деталь во время конфликта

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Стрельба в Днепре: адвокат указал на важную деталь во время конфликта

Полиция. / Фото: УНИАН

Детали во время конфликта пассажира Jaguar и патрульных важны для следствия.

Адвокат Алексей Носов отметил важный момент на видео стрельбы в Днепре, во время которой патрульный застрелил пассажира иномарки.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Носов отмечает то, что на видео видны действия водителя, повлекшие за собой реакцию полицейских. В частности, и нападение на работника Патрульной полиции, который затем произвел выстрел.

"Во время этого нападения — попытка его лишить движения, бросить на землю. Это важно в первую очередь для следователей ДБР, для адвокатов, которые будут защищать. Потому что этот мужчина также хватал полицейского, в том числе в том месте, где расположен пистолет. Соответственно в закон, если нарушитель двигается к полицейскому и пытается завладеть оружием, — это дает право без предупреждения применять оружие", — отметил Алексей Носов.

Напомним, 29 августа   в Днепре полицейский застрелил пассажира Jaguar Патрульного задержали. Он обвиняется в превышении служебных полномочий. Правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Стрельба в Днепре: очевидец рассказал, что не попало на видео!

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Дата публикации
Просмотры
4100
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