ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

Стрельба в Днепре: двое мужчин получили ранения (фото)

Полиция задержала подозреваемого. Орудие преступления изъято.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Место стрельбы в Днепре

Место стрельбы в Днепре / © Национальная полиция Днепропетровской области

Вечером субботы, 22 ноября, в Самарском районе города Днепра во время конфликта между тремя мужчинами раздались выстрелы. Двух пострадавших с ранениями госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, между мужчинами возник конфликт, во время которого один из них произвел выстрелы в сторону потерпевших.

Двух мужчин с травмами госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция задержала подозреваемого. Орудие преступления изъято.

Изъятое у подозреваемого оружие / © Национальная полиция Днепропетровской области

Изъятое у подозреваемого оружие / © Национальная полиция Днепропетровской области

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно в Киеве работники ТЦК стреляли в сторону 22-летнего мужчины и били по его автомобилю.

Дата публикации
Количество просмотров
95
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie