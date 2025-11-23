- Дата публикации
Стрельба в Днепре: двое мужчин получили ранения (фото)
Полиция задержала подозреваемого. Орудие преступления изъято.
Вечером субботы, 22 ноября, в Самарском районе города Днепра во время конфликта между тремя мужчинами раздались выстрелы. Двух пострадавших с ранениями госпитализировали.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
По предварительной информации, между мужчинами возник конфликт, во время которого один из них произвел выстрелы в сторону потерпевших.
Двух мужчин с травмами госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Полиция задержала подозреваемого. Орудие преступления изъято.
Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
