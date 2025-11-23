Стрельба в Днепре: двое мужчин получили ранения (фото)

Место стрельбы в Днепре / © Национальная полиция Днепропетровской области

Вечером субботы, 22 ноября, в Самарском районе города Днепра во время конфликта между тремя мужчинами раздались выстрелы. Двух пострадавших с ранениями госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, между мужчинами возник конфликт, во время которого один из них произвел выстрелы в сторону потерпевших.

Двух мужчин с травмами госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция задержала подозреваемого. Орудие преступления изъято.

Изъятое у подозреваемого оружие / © Национальная полиция Днепропетровской области

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

