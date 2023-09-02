Стрельба в Днепре: патрульная Анастасия объявила сбор средств на адвокатов и лечение

За считанные часы ей удалось получить более 850 тысяч гривен.

В Днепре патрульная полицейская Анастасия, пострадавшая во время смертельного задержания на улице Мазепы, создала официальную страницу в соцсети.

После чего объявил сбор средств на лечение и адвокатскую помощь, сообщает Информатор со ссылкой на страницу в соцсети Анастасии.

За считанные часы ей удалось получить более 850 тысяч гривен.

«Прошу всех неравнодушных принять участие в сборе, чтобы мы смогли покрыть все расходы на лечение и адвокатские услуги. Мы должны бороться за справедливость”, – написала патрульная.

Если вы хотите присоединиться к сбору средств, переходите по ссылке Монобанка.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат патрульного из Днепра рассказала о травмах подзащитного.

Кроме того, мы ранее информировали, что патрульный впервые прокомментировал обвинения в убийстве во время задержания.

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