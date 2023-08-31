Стрельба в Днепре: патрульный впервые прокомментировал обвинение в убийстве во время задержания

Патрульный полицейский из Днепра Егор З., подозреваемый в убийстве мужчины впервые прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что не считает себя виновным.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Патрульный в суде во время избрания меры пресечения подчеркнул, что не считает себя виновным. Он добавил, что применил оружие только тогда, когда все другие методы оказались неэффективны в конфликте с агрессивными мужчиной и женщиной из автомобиля. Он также попросил судью отпустить его под домашний арест или личное обязательство, поскольку находится на лечении

"С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все прописанные действия – я не предпринимал. В тот день на меня и на моего коллегу было совершено нападение. После того, как были использованы все возможные методы воздействия, в состоянии крайней необходимости были применены оружие для защиты моей жизни и жизни моей коллеги", — сказал он.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. Во время этого люди, которые были в салоне – мужчина и женщина начали агрессивно вести себя. Между копами и парой разразился конфликт, во время которого полицейский выстрелил в мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

После этого милиционера взяли под стражу. 31 августа полиция открыла дело из — за нападения на патрульных. Вероятно, это будут инкриминировать спутницы погибшего мужчины. Также журналисты показали видео, на котором женщина держит патрульную, пока ее спутник бьет копа.

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