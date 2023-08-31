Стрельба в Днепре: перед трагедией женщина держала патрульную, пока мужчина избивал полицейского (видео)

В полиции открыли производство о нападении на правоохранителей.

В Днепре 29 августа патрульный полицейский застрелил мужчину, который во время задержания сопротивлялся и агрессивно вел себя. Украинские СМИ опубликовали видео, подтверждающее это.

Об этом пишет "РБК-Украина".

На кадрах, вероятно снятых 29 августа за несколько минут до трагедии, видно, как мужчина и женщина из автомобиля Jaguar действительно напали на правоохранителей.

Женщина держала патрульную полицейскую, пока ее спутник избивал правоохранителя. На видео видно, как спутница застреленного мужчины не дает сотруднице полиции помочь своему напарнику, на которого напал агрессивный мужчина.

Кадры были сняты на месте смертельной стрельбы.

Смертельная стрельба в Днепре: показали видео нападения на полицейских

Напомним, 29 августа сотрудники патрульной полиции в Днепре остановили автомобиль Jaguar, в котором находились мужчина, женщина и двое детей. Во время задержания пара сопротивлялась и устроила конфликт с полицией, закончившийся смертью мужчины.

Сразу после инцидента патрульного задержали. 31 августа суд избирает ему меру пресечения.

Также 31 августа полиция открыла дело из — за нападения на патрульных. Вероятно, это будут инкриминировать спутницы погибшего мужчины.

Читайте также: