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Стрельба в Днепре: появились фото с места трагедии избитой полицейской и убитой горем жены застреленного мужа

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Стрельба в Днепре: появились фото с места трагедии избитой полицейской и убитой горем жены застреленного мужа

Фото: Днепр Оперативный

Полицейской изрядно досталось во время драки – ее лицо и руки полностью в крови.

В Сети появилось фото закриковленной полицейской, на которую напал водитель Jaguar в Днепре.

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Как известно, в Сети писали, что патрульный выстрелил в мужчину после того, как тот напал на полицейского. На фото видно, что женщине изрядно досталось во время потасовки – ее лицо и руки полностью в крови.

А на опубликованном видео смертельного момента можно увидеть, как муж и его пассажирка (очевидно жена) сопротивляются во время задержания, а дети снимают все на телефон.

Также пресс-служба ГБР опубликовала фото с места инцидента, на котором видно, как супруга погибшего склонилась над его телом.

© Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, что сегодня, 29 августа, в Днепре между водителем элитного авто и копнами возник конфликт, во время которого один из полицейских застрелил водителя автомобиля.

После инцидента патрульного полицейского задержали. В ГБР рассказали, что погибший вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения, а также уточнили, что будет с копом, открывшим огонь.

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Дата публикации
Просмотры
1293
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