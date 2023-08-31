Стрельба в Днепре: СМИ узнали имя женщины, которая была в Jaguar, ей 22 года

Автомобиль Jaguar, остановивший патрульные, принадлежит Наталье Силогаве, бывшей жене погибшего. Однако в машине была другая женщина.

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" установили имя женщины, находившейся в автомобиле Jaguar в Днепре вместе с Джумбери Силлоговой, которого застрелил патрульный.

В издании утверждают, что это – 22-летняя Татьяна Патинка. В соцсетях журналисты обнаружили ее фотографии.

Татьяна Патинка / Фото: Радио Свобода

Спутница Силогавы в Днепропетровской области. Связаться с Татьяной Патинкой журналистам пока не удалось, ее телефон был выключен.

Автомобиль Jaguar, остановивший патрульные, принадлежит Наталье Силогаве, бывшей жене погибшего. Именно ее с Джумбери Силогавой дети были в машине.

Бывшая супруга погибшего в комментарии ТСН.ua сообщила, что ее на месте происшествия не было, а в салоне авто находилась любовница Силогавы.

Погибший регулярно нарушал правила дорожного движения – СМИ

По данным "Схема", Джумбери Силогава неоднократно нарушал правила дорожного движения. С 2018 по 2022 год на него было составлено 12 протоколов из-за различных нарушений, в частности, превышение скорости, управление без водительского удостоверения и движение под запрещенные знаки.

Ранее сообщалось, что спутницы погибшего Джумбери Силогавы готовят подозрение. Ей инкриминируют посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Напомним, что 29 августа в Днепре между водителем элитного авто и копами возник конфликт, во время которого один из полицейских застрелил мужчину.

После инцидента патрульного полицейского задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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