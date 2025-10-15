Стрельба в Ивано-Франковске: полиция сообщила детали инцидента

Полицейские установили и задержали правонарушителя, который стрелял в воздух посреди ночи в Ивано-Франковске / © Национальная полиция Украины

Правоохранители Ивано-Франковска оперативно установили личность и разыскали молодого человека, который в ночное время устроил стрельбу . Находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник несколько раз выстрелил из пистолета прямо посреди улицы, а затем скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области на своей официальной странице Facebook.

Выстрелы и задержания

Сообщение об инциденте поступило на линию 102 около 23:30 в воскресенье, 12 октября. Очевидцы сообщали, что на улице Троллейбуса неизвестный стреляет из пистолета в воздух. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские оперативно осмотрели территорию, опросили свидетелей и взяли у них письменные объяснения.

«В результате проведенных мероприятий правоохранители установили личность нарушителя, который с особой дерзостью и неуважением к обществу произвел три выстрела», — отмечает полиция.

Правонарушителем оказался 19-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом. В момент совершения хулиганских действий он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции не сообщили подробности задержания мужчины. Также пока неизвестно, как хулиган объяснил свой поступок.

Последствия для злоумышленника

У предполагаемого правонарушителя полицейские изъяли оружие, из которого парень произвел выстрелы. Ею оказался стартовый пистолет, направившийся на соответствующую экспертизу.

По факту совершения хулиганских действий следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По закону, за такое преступление правонарушителю грозит арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет. Кроме того, по решению суда на злоумышленника могут быть наложены штраф.

