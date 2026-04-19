Стрельба в Киеве: эксперт по безопасности объяснил, как действовать во время подобных нападений

Эксперт по безопасности объясняет, почему мгновенная реакция и игнорирование любопытства является единственным шансом на спасение.

Теракт в Киеве, где стрелок в Голосеевском районе убил 6 человек, всколыхнул украинское общество. Эксперт по безопасности Денис Михальченко дал совет украинцам, что нужно делать, чтобы сохранить свою жизнь в подобных ситуациях.

Об этом передает«Киев 24».

«Стрелок целил во всех, кого видел. В такой ситуации на улице вам может помочь любое сооружение или объект: мусорный бак, бордюр, дерево или автомобиль. Если вы вовремя скрылись и нападающий вас не заметил — вы уже в большей безопасности. Даже если есть какие-то ямочки в земле, вы туда легли и все. Главное — максимально быстро сделать так, чтобы вы исчезли из его поля зрения», — посоветовал эксперт.

Он призвал реагировать на звук выстрелов: бежать в противоположную сторону и немедленно искать укрытие.

«(Многие размышляют — Ред.) „Стреляют — надо посмотреть, где стреляют. Надо пойти туда и снять на телефон“ — это максимально делать опасно. Если вы услышали стрельбу, нужно идти обратно от выстрела, от звука», — подытожил Денис Михальченко.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление. По его словам, стрелок ранее привлекался к уголовной ответственности, долгое время проживал в Донецкой области и родился в России.

Между тем по Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, отстранили от исполнения служебных обязанностей.