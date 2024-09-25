Стрельба в Кривом Роге: неизвестные открыли огонь по гражданскому автомобилю, двое раненых

В Кривом Роге двое неизвестных в среду, 25 сентября, обстреляли автомобиль местных жителей, в результате чего мужчины 29 и 31 года получили огнестрельные ранения. Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы и покушения на умышленное убийство.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Днепропетровской области.

"25 сентября двое неизвестных на автомобилях Renault и Volkswagen произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Skoda, после чего уехали с места происшествия. Для задержания стрелков в области введена специальная полицейская спецоперация. Авто, из которого злоумышленники стреляли по местным жителям, уже разыскали", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, а также проводит неотложные меры, чтобы установить местонахождение нападавших и задержать их.

Раненые мужчины госпитализированы. Пока в полиции не сообщили, в каком состоянии они находятся.

Напомним, в Киеве женщина ударила ножом новую сожительницу бывшего мужа. Нападение произошло в Оболонском районе столицы прямо посреди улицы.

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