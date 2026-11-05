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Стрельба в магазине Тернополя: вооруженного мужчину задержали спецназовцы — все детали (обновлено)
Мужчину, который устроил стрельбу, задержали. По данным полиции, обошлось без пострадавших.
В Тернополе днем 5 ноября полиция проводит спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, который забаррикадировался в помещении магазина и закрыл там его руководителя. Стрелка задержали.
Что известно о стрельбе — читайте в материале ТСН.ua.
В пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области сообщили, что инцидент произошел в одном из торговых заведений города около 11:00.
«Неизвестный мужчина закрыл руководителя магазина в служебном кабинете. Впоследствии в помещении раздались два выстрела. На месте работают полицейские и все необходимые профильные службы», — говорится в сообщении.
Что известно о стрелке
Позже правоохранители сообщили, что стрелка 1973 года рождения задержали спецназовцы КОРД. В настоящее время с ним проводят первоочередные следственные действия.
Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.
Спецоперация в Тернополе
Как сообщалось, на днях в Святошинском районе Киева нетрезвый житель многоэтажки открыл огонь с балкона собственной квартиры. Он произвел не менее пяти выстрелов во двор дома. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Кроме того, ранее в ТЦК на столичном Печерске произошла стрельба . Были ранены шесть человек — трое полицейских и трое военнослужащих ТЦК. Нападавшего задержали копы.