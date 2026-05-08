Стрельба в магазине: в Запорожье мужчина ранил двух человек

В Запорожье полицейские задержали стрелка, который ранил двух человек из пистолета.

Об этом сообщили в полиции.

Информация о стрельбе в Шевченковском районе города поступила в дежурную часть территориального подразделения полиции около 21:00. В результате немедленного реагирования полицейские задержали стрелка вблизи места происшествия. А еще до прибытия наряда буквально «на горячем» его успел перехватить оперативник уголовного розыска терподразделения, во внеслужебное время отреагировавший на стрельбу.

Фигурантом оказался военнослужащим, 1983 года рождения.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в местном магазине, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя грубо и вызывающе, чем вызвал возмущение других покупателей.

«Уже на улице возле торгового заведения между ним и тремя другими участниками происшествия возникла потасовка, во время которой фигурант достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Двое пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы», — говорится в сообщении.

Стрельца задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

