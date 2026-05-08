Стрельба в Одессе: мужчина открыл огонь возле пиццерии

Полиция задержала стрелка / © Нацполиция Ивано-Франковской области

В Одессе местные жители стали свидетелями опасного инцидента, когда неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета возле пиццерии, заставив вмешаться значительные силы полиции.

Об этом сообщает «Суспільне».

Выстрелы возле пиццерии и реакция полиции

Событие развернулось вечером пятницы, 8 мая, на улице Среднефонтанской. По словам очевидцев, возле местной пиццерии раздалось около пяти выстрелов. После этого вооруженный мужчина пытался скрыться во дворах жилых домов. На место немедленно прибыли экипажи патрульной полиции для нейтрализации угрозы.

Местные паблики также сообщают о возможной перестрелке между злоумышленником и патрульными при попытке его обезвредить. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого эпизода.

Задержание и состояние подозреваемого

Спикер Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гирдвилис официально подтвердила факт инцидента. Она заверила, что в результате стрельбы никто из прохожих или посетителей заведения не пострадал. Силовикам удалось успешно заблокировать и задержать подозреваемого.

В то же время местные Telegram-каналы и паблики пишут, что задержанный мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Следователи выясняют мотивы стрелка, а также происхождение оружия, из которого он вел огонь на улице города.

Напомним, в Запорожье словесная перепалка между местными жителями переросла в драку, а далее — в стрельбу. Ранения получили два участника инцидента — 17-летний подросток и 33-летний мужчина. Они госпитализированы.

