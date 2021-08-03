Стрельба в Одессе: во дворе многоэтажки убили мужчину, введена операция "Сирена"

Злоумышленник скрылся на серебристом "Мерседесе".
Сегодня, 3 августа, во дворе многоэтажки на улице Малиновского неизвестный застрелил мужчину.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета. Сейчас на месте работают полицейские.
Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена".
По факту умышленного убийства полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.
Напомним, в Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие развлечения с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.