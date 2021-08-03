Стрельба в Одессе: во дворе многоэтажки убили мужчину, введена операция "Сирена"

Стрельба в Одессе: во дворе многоэтажки убили мужчину, введена операция "Сирена"

Злоумышленник скрылся на серебристом "Мерседесе".

Сегодня, 3 августа, во дворе многоэтажки на улице Малиновского неизвестный застрелил мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Также читайте В Киеве произошла перестрелка: есть раненые

Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета. Сейчас на месте работают полицейские.

Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена".

По факту умышленного убийства полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

Напомним, в Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие развлечения с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.

Новости Украины: стрельба возле магазина - в Житомирской области убили 53-летнего мужчину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку