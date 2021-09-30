Стрельба в Одесской области: вооруженного гранатой и ружьем преступника ликвидировали (видео)

Мужчина направлялся к дому, в котором живет женщина с детьми.
Мужчину, который устроил стрельбу в Подольском районе Одесской области, ликвидировали правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
"Злоумышленник обезврежен. На месте работают полицейские-взрывотехники и руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области", — рассказали в Нацполиции области.
Отметим, что инцидент произошел в одном из населенных пунктов Подольского района. Там местный житель среди бела дня открыл на улице огонь из охотничьего ружья, в частности в сторону правоохранителей.
"Вооруженный обрезом и гранатой, мужчина направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника", — добавили в пресс-службе Нацполиции области.