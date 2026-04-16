ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
427
Время на прочтение
2 мин

Стрельба в школе Чопа: 15-летний подросток подозревается в теракте (фото)

Подросток ранил ученика и был задержан. Следствие рассматривает теракт и возможное психологическое давление извне.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Подросток открыл стрельбу в Чопе / © Национальная полиция Украины

В городе Чоп Закарпатской области правоохранители квалифицировали стрельбу в одном из учебных заведений как террористический акт.

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции в Закарпатской области.

Инцидент произошел 16 апреля. 15-летний ученик открыл огонь и ранил своего одноклассника.

По предварительной информации полиции, подросток произвел несколько выстрелов из пистолета во время пребывания в школе. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь — его жизни ничего не угрожает. Сам нападавший после побега был задержан патрульными полицейскими в течение нескольких минут.

Следователи установили, что несовершеннолетний мог действовать под влиянием неизвестных лиц, с которыми общался через мессенджер после знакомства в онлайн-игре. По его словам, ему поступали угрозы относительно близких в случае невыполнения указаний.

«15-летний ученик открыл стрельбу в учебном заведении в городе Чоп и ранил одноклассника. Предварительно установлено, что подросток следовал указаниям неизвестных из мессенджера, которые угрожали навредить его близким», — говорится в заявлении.

Также установлено, что использованное оружие было шумовым пистолетом, который был переработан под боевой.

В Чопе школьник открыл огонь / © Национальная полиция Украины

Что известно о задержании подростка

В настоящее время подросток задержан в соответствии со статьей 208 УПК РФ. Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, которые могли быть причастны к его организации. Отдельно проверяются каналы связи, по которым осуществлялось возможное психологическое воздействие.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт.

Дата публикации
Количество просмотров
427
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie