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Стрельба в США, пожар на российском химзаводе и потери "вагнеровцев": главные новости ночи 18 февраля

Дата публикации
Просмотры
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Стрельба в США, пожар на российском химзаводе и потери "вагнеровцев": главные новости ночи 18 февраля

В США мужчина убил свою бывшую жену и еще 5 человек / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 февраля:

  • В США произошла стрельба на АЗС и в магазине: есть погибшие Читать далее –>
  • Землетрясения в Турции и Сирии: количество погибших возросло до 43 тысяч человек Читать далее –>
  • В Украине начались крупнейшие 3D-сейсморазведочные исследования Читать далее –>
  • В российской Уфе произошел пожар на химическом заводе (видео) Читать далее –>
  • Общие потери "вагнеровцев" в Украине составляют более 30 тысяч человек – Белый дом Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1680
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