Стрельба в США, пожар на российском химзаводе и потери "вагнеровцев": главные новости ночи 18 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 18 февраля:
- В США произошла стрельба на АЗС и в магазине: есть погибшие Читать далее –>
- Землетрясения в Турции и Сирии: количество погибших возросло до 43 тысяч человек Читать далее –>
- В Украине начались крупнейшие 3D-сейсморазведочные исследования Читать далее –>
- В российской Уфе произошел пожар на химическом заводе (видео) Читать далее –>
- Общие потери "вагнеровцев" в Украине составляют более 30 тысяч человек – Белый дом Читать далее –>
Читайте также: