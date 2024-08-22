Стрельба в Тернопольской области: умерла третья женщина — все, что известно

Женщина после ранения находилась в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Умерла третья женщина после стрельбы в Доброводах Тернопольской области.

Об этом сообщили журналисты "20 минут" с ссылкой на собственные источники.

Информацию подтвердили односельчане и староста села Игорь Мних.

Как уже сообщал ТСН.ua, 15 августа 45-летний военный, находившийся в суточном наряде, покинул свою часть с оружием. По информации специализированной прокуратуры в сфере обороны, он произвел несколько десятков выстрелов в крестьян.

Две местные жительницы Ольга и Мария, которая праздновала свой день рождения, погибли. Еще четверых местных он ранил.

"Мария Николаевна умерла 21 августа в больнице. На момент смерти ей было ориентировочно 85 лет. Хороша была женщина. Жаль, что случилось такое горе. Это уже третье захоронение в селе через неделю. Сочувствую родным и знакомым", — говорит Игорь Мних.

Полиция впоследствии задержала мужчину. Им оказался житель Житомирской области.

Мария Николаевна после ранения находилась в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

"Еще 21 августа в селе говорили, что будто умерла, то я даже верить не хотела. А уже 22 августа привезли из Тернополя в село. Я с ней лично не знакома, но жаль женщину. У нее такая хорошая семья, знаю, что ее дочь работает учительницей нашей школы.

Журналисты сообщили, что после стрельбы пострадавшую женщину доставили в Збаражскую центральную районную больницу. По словам директора медучреждения Григория Чепиля, она была в сложном состоянии, но медикам удалось их стабилизировать.

"Женщина имела огнестрельное ранение. По распоряжению Департамента здравоохранения ОВА, ее и еще одного пострадавшего транспортировали в Тернопольскую областную клиническую больницу. Уже в Тернополе ее прооперировали", — сказали в больнице.

Напомним, 15 августа мужчина военной форме открыл огонь по местным жителям. По словам жителей, он стрелял хаотично. Люди стали убегать, но жертв избежать не удалось. Два человека погибли, четверо получили ранения.

Также в эксклюзиве ТСН.ua журналисты сообщили о жутких подробностях расстрела людей на Тернопольщине.

По состоянию на 22 августа известно, что решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Материалы по подследственности будут направлены в Государственное бюро расследований.

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