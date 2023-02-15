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Стрельба в университете США, новый глава ВАКС и пожар под Москвой: главные новости ночи 15 февраля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1786
Время на прочтение
1 мин
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Стрельба в университете США, новый глава ВАКС и пожар под Москвой: главные новости ночи 15 февраля

Трагедия в Мичигане / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 15 февраля:

  • В университете штата Мичиган произошла стрельба: есть погибшие и ранены Читать дальше –>
  • Возле парламента Швейцарии арестовали мужчину со взрывчаткой Читать далее –>
  • Новым главой Высшего антикоррупционного суда стала Вера Михайленко Читать далее –> 
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Дата публикации
Просмотры
1786
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