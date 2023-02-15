Стрельба в университете США, новый глава ВАКС и пожар под Москвой: главные новости ночи 15 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 15 февраля:
- В университете штата Мичиган произошла стрельба: есть погибшие и ранены Читать дальше –>
- Возле парламента Швейцарии арестовали мужчину со взрывчаткой Читать далее –>
- Новым главой Высшего антикоррупционного суда стала Вера Михайленко Читать далее –>
- В Южной Африке туристический автобус столкнулся с фургоном: погибли 20 человек Читать далее –>
- Пылает напротив завода по производству "Искандеров": в Московской области произошел пожар (видео) Читать дальше –>
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