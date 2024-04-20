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Стрельба в Винницкой области: что известно о состоянии раненого полицейского

Стрельба в Винницкой области: что известно о состоянии раненого полицейского

Капитан полиции Максим Шарапанский получил ранения во время нападения. / Фото: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Капитан полиции Максим Шарапанский находится на лечении в Бершадской районной больнице.

В ночь на 20 апреля двое мужчин совершили нападение на патрульных полицейских в Винницкой области. Один из двух патрульных, 20-летний Максим Зарецкий, получил огнестрельное ранение и погиб. Второй полицейский, капитан Максим Шарапанский, получил ранение.

О состоянии раненого патрульного, который находится в Бершадской районной больнице, рассказала "Общественному" главный врач медучреждения Лилия Брикуля.

"У него состояние средней тяжести. Ближе к легкому. Травмы незначительные. Огнестрельных ранений нет. Мы его обследовали. Много ссадин. Он в сознании", — объяснила главный врач.

Напомним, оперативные службы установили лиц, вероятно, причастных к нападению на патрульных полицейских в Винницкой области. В Сухопутных войсках подтвердили, что подозреваемые – военнослужащие одной из бригад ВСУ.

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