Стрельба в Винницкой области: что известно о состоянии раненого полицейского

В ночь на 20 апреля двое мужчин совершили нападение на патрульных полицейских в Винницкой области. Один из двух патрульных, 20-летний Максим Зарецкий, получил огнестрельное ранение и погиб. Второй полицейский, капитан Максим Шарапанский, получил ранение.

О состоянии раненого патрульного, который находится в Бершадской районной больнице, рассказала "Общественному" главный врач медучреждения Лилия Брикуля.

"У него состояние средней тяжести. Ближе к легкому. Травмы незначительные. Огнестрельных ранений нет. Мы его обследовали. Много ссадин. Он в сознании", — объяснила главный врач.

Напомним, оперативные службы установили лиц, вероятно, причастных к нападению на патрульных полицейских в Винницкой области. В Сухопутных войсках подтвердили, что подозреваемые – военнослужащие одной из бригад ВСУ.

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