Стрельба в Запорожье: патрульный открыл огонь во время нападения, есть погибший (видео)
Правоохранители установили личность погибшего: им оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть.
В Хортицком районе Запорожья патрульный применил табельное оружие при отражении нападения. В результате инцидента один из подозреваемых погиб.
Об этом сообщает полиция Запорожской области в Facebook.
Инцидент произошел сегодня, 16 марта, около 06:30. Патрульные получили вызов об избиении и попытке грабежа. Заявитель, обратившийся за помощью, указал правоохранителям двух мужчин, причастных к преступлению.
Что говорят в полиции
Когда патрульные пытались установить обстоятельства, один из подозреваемых начал вести себя агрессивно. Он игнорировал требования остановиться, достал предмет, похожий на пистолет, и стал его перезаряжать, сокращая дистанцию до полицейского.
Полицейский предпринял попытку отойти в укрытие, однако правонарушитель продолжил движение в его сторону, угрожая оружием. Как отметили в полиции, согласно ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» (относительно предотвращения угрозы жизни), патрульный произвел два выстрела.
После стрельбы один из мужчин пытался сбежать, другой — оказывал физическое сопротивление и пытался применить газовый баллончик, однако был задержан с применением наручников.
Что известно о нападающих
Затем недалеко от места происшествия полицейские обнаружили тело второго подозреваемого — он погиб в результате полученных ранений.
Правоохранители установили личность погибшего: им оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть (СЗЧ). Его задержанный подельник также оказался военнослужащим в статусе СЗЧ.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований (ГБР). По факту применения оружия назначено служебное расследование, которое должно установить правомерность действий патрульного.
Напомним, в Ивано-Франковской области 29-летний военнослужащий, который находится в розыске, поскольку самостоятельно покинул воинскую часть, совершил смертельное ДТП и скрылся. В результате аварии 17-летняя местная жительница погибла на месте, а ее 23-летняя сестра получила телесные повреждения и каретой скорой помощи была доставлена в больницу.