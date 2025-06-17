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Стрельба в Житомире: мужчина убил экс-жену, а потом себя — детали от полиции (фото)
Полиция Житомирщины работает на месте гибели двух человек.
В Житомире 17 июня вечером на улице Святослава Рихтера произошла стрельба. Два человека — 36-летняя женщина и 63-летний — мужчина погибли.
Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
По предварительным данным полицейских, мужчина подошел к автомобилю Peugeot, где находилась женщина, и несколько раз выстрелил в нее, а затем убил себя.
Полицейские установили личности погибших.
Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Предварительно дело квалифицируют по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Детали стрельбы от очевидцев
В то же время, как сообщили очевидцы с места происшествия «Суспільному», стрельба произошла вблизи местного кафе.
Как отметила одна из прохожих, было слышно четыре выстрела: мужчина выстрелил в женщину, в воздух, а потом в голову.
«Он дважды в женщину выстрелил, потом раз — в воздух, после чего выстрелил себе в упор в голову. Из того, что я услышала от людей, это супруги — муж и жена», — рассказала местная жительница журналистам.
Также местные СМИ, в частности «Житомир.info», со ссылкой на рассказ одного из очевидцев стрельбы пишут, что погибший — якобы бывший боец. Однако официального подтверждения этому нет.
Напомним, ранее стрельбу из автомата в жилом районе Харькова устроил военнослужащий, самовольно покинувший часть.