В Житомире произошла стрельба / Фото: Национальная полиция

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В Житомире 17 июня вечером на улице Святослава Рихтера произошла стрельба. Два человека — 36-летняя женщина и 63-летний — мужчина погибли.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

По предварительным данным полицейских, мужчина подошел к автомобилю Peugeot, где находилась женщина, и несколько раз выстрелил в нее, а затем убил себя.

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Стрельба в Житомире 17 июня / © Национальная полиция Житомирской области

Полицейские установили личности погибших.

Стрельба в Житомире 17 июня / © Национальная полиция Житомирской области

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Предварительно дело квалифицируют по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Стрельба в Житомире 17 июня / © Национальная полиция Житомирской области

Детали стрельбы от очевидцев

В то же время, как сообщили очевидцы с места происшествия «Суспільному», стрельба произошла вблизи местного кафе.

Как отметила одна из прохожих, было слышно четыре выстрела: мужчина выстрелил в женщину, в воздух, а потом в голову.

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«Он дважды в женщину выстрелил, потом раз — в воздух, после чего выстрелил себе в упор в голову. Из того, что я услышала от людей, это супруги — муж и жена», — рассказала местная жительница журналистам.

Также местные СМИ, в частности «Житомир.info», со ссылкой на рассказ одного из очевидцев стрельбы пишут, что погибший — якобы бывший боец. Однако официального подтверждения этому нет.

Напомним, ранее стрельбу из автомата в жилом районе Харькова устроил военнослужащий, самовольно покинувший часть.

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