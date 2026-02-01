Стрельба в Житомирской области: в ТЦК сообщили детали инцидента между гражданскими и военными

ТЦК / © Цензор.нет

В поселке Новогуйвинское в Житомирской области во время проверки военно-учетных документов произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и группой агрессивно настроенных гражданских. Для прекращения эскалации один из военных был вынужден применить личное шумовое устройство, произведя одиночный выстрел в землю.

Об этом сообщает Житомирский ТЦК.

Что произошло

В ходе проверки документов выяснилось, что один из граждан находится в розыске за нарушение правил военного учета. Ему предложили проехать в районный ТЦК и СП для составления административных материалов.

Однако мужчина отказался выполнять законные требования, вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику и высказывал угрозы в адрес военнослужащих и полицейских.

Впоследствии к месту происшествия подошли другие гражданские лица, которые также начали вести себя вызывающе: толкали военных, хватали их за форменную одежду и угрожали физической расправой. По официальной информации, в руках одного из лиц был острый длинный предмет, внешне похожий на круги, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью присутствующих.

«В связи с реальной опасностью для собственной жизни и здоровья военнослужащий был вынужден применить личное шумовое устройство, произведя одиночный выстрел в землю. Указанные действия позволили остановить эскалацию конфликта и успокоить агрессивно настроенную толпу», — говорится в сообщении.

По данным ТЦК и СП, в результате происшествия пострадавших нет ни среди гражданских, ни среди военных или полицейских.

В настоящее время инициирована служебная проверка для предоставления правовой оценки действиям всех участников и выяснения обстоятельств происшествия.

В Житомирском областном ТЦК и СП подчеркивают, что руководство постоянно контролирует соблюдение служебной дисциплины, а все резонансные случаи тщательно проверяются.

Отдельно отмечается, что находившийся в составе группы оповещения военнослужащий является участником боевых действий и ветераном российско-украинской войны. После полученного боевого ранения он был переведен для дальнейшей службы в ТЦК и СП

Ранее мы писали об инциденте в Новогуйвинской общине Житомирского района. Он привлек внимание общества после того, как в Сети появилось видео со стрельбой с участием военного ТЦК во время конфликта с местными жителями.

На кадрах видно, что произошел спор между военнослужащим, который осуществлял мобилизационные мероприятия, и жителем поселка. Конфликт быстро перерос в физическую шарпанину, к которой присоединились и другие прохожие. Впоследствии военный достал стартовый пистолет и открыл огонь.

Отмечалось, что никто не пострадал.