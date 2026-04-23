Стрельба во Львове: стали известны первые детали от полиции
Мужчина, вызвавший стрельбу во Львове, вероятно, применил револьвер «Флобер» у себя дома.
Во Львове утром 23 апреля раздались выстрелы. Предварительно, они совершены дома.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Что известно о стрельбе во Львове
Как сообщили правоохранители, около 9:20 на линию 102 поступило сообщение о выстрелах на улице Гринченко. Полицию вызвали соседи квартиры, откуда были слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска и спецназовцы.
«По предварительной информации, лицо произвело выстрелы у себя дома. Из револьвера типа Флобер. Это не боевое оружие. В результате происшествия пострадавших нет», — сообщила спикер ГУНП во Львовской области Алина Подрейко.
Устанавливаются все происшествия. Информация будет обновляться.
